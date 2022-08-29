Москва, 29 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В России могут продлить меры поддержки экономики, принятые на фоне санкций. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены», — сказал Мишустин.

По его словам, прежде всего речь идет о росте финансирования по госзакупкам: в 2022 году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50% до 90%.