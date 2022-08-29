Херсон, Бывш. УССР, , 16:00 — REGNUM Город Херсон живёт спокойной и мирной жизнью. Никакого наступления со стороны ВСУ не наблюдается. Об этом 29 августа заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Он подчеркнул, что сообщение киевских СМИ о якобы ведущемся военными режима Зеленского наступлении на Херсон не соответствуют действительными.

«Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино», — заявил Стремоусов.

По его словам, никто никуда не наступает, никто не отступает.

«Это всё фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — указал замглавы ВГА, отметив, что фейковые заявления киевского режима о наступлении ВСУ в направлении Херсона усиливают желание людей «закончить кошмар» и прийти на референдум.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Андрей Руденко заявил, что распространяемая Киевом информация о якобы начавшемся «наступлении» на херсонском направлении — ложь. По его словам, ВСУ готовятся к бегству, они вывезли как гражданское, так и военное командование Николаева, а всю документацию увезли ещё месяц назад.

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