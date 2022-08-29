Сургут, Югра, , 15:59 — REGNUM В Югре при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 авиакомпании «Горизонт» пострадали семь человек. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что 29 августа в 16:25 (14:25 мск) воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Горизонт» совершило вынужденную посадку в 17 километрах от села Угут Сургутского района.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщают в ведомстве.

Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Robinson R44 в акватории реки Мана.

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