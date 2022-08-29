Севастополь, 29 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Более шести тысяч детей зачислены в первые классы школ Севастополя. Об этом 29 августа в телеграм-канале написал глава города Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Всего в 60 школах города сформировано 214 первых классов.

«По состоянию на 17 августа в первые классы зачислено более 6 тысяч детей. Это больше, чем в прошлом учебном году. Школы до 5 сентября готовы еще принять на обучение 192 первоклассника. Для этого приобретены дополнительные парты и учебники», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с действующим в городе жёлтым уровнем террористической опасности праздничные линейки 1 сентября в севастопольских школах пройдут только для учеников первых и выпускных классов.