Ереван, 29 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Тему Нагорного Карабаха обсудили в ходе телефонных переговоров 29 августа российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что участники переговоров «обменялись мнениями» по ключевым вопросам отношений Москвы и Еревана. Кроме того, обсуждались вопросы Карабаха.

Так, Путин и Пашинян подчеркнули в ходе разговора «важность последовательной реализации трёхсторонних (третья сторона – Азербайджан – прим. ИА REGNUM) заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года».