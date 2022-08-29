Москва, , 15:56 — REGNUM Отраслевые ассоциации на первый план вынесли очевидную мысль о том, что наибольшие риски в связи с западными санкциями приходятся на крупные отечественные банки, а вносить средства в страховой фонд придется всем, то есть риски крупного бизнеса придется оплачивать всем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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« Что, в общем-то, не очень справедливо, особенно в свете того, что у ведущих банков и рентабельность в среднем существенно выше.

Но это лишь один аспект проблемы. Другой же состоит в том, что из оборота банковского сектора вновь предлагается изъять часть средств в специальный фонд, хотя банки и без того платят уже в АСВ и соблюдают нормы резервирования ЦБ по кредитным портфелям.

Это не самая лучшая идея в свете того, что совсем недавно финансовый сектор испытал серьезный стресс из-за начала СВО, у банков были проблемы с ликвидностью. И сейчас развитие российской экономики требует более активного кредитования вместо засолки средств в разнообразных фондах.

В конце концов ЦБ уже показал, как он может санировать крупные банки в случае проблем, можно надеяться, что и теперь ему хватит ресурсов.

В противном случае банки будут вынуждены перекладывать рост издержек на клиентов, что не очень полезно для развития финансового рынка в стране, особенно в свете того, что ставка рефинансирования уже находится на уровне существенно ниже инфляции, и, как полагают, будет снижаться дальше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банкиры и профессиональные участники рынка выступили против идеи ЦБ РФ создать автономный фонд поддержки финансового сектора, формируемого за счет отчислений самих банков.

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