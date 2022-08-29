Москва, 29 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Европейскому центробанку будет непросто решиться на ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Picserver.org Инфляция

«Европа за много лет привыкла жить в условиях низкой инфляции, поэтому тот рост инфляции, который сейчас наблюдается, является для европейцев очень болезненным. Единственная возможная мера — ужесточение ДКП. Но решиться на неё очень тяжело, — констатировал Хестанов. — Нужно учитывать, что во многих европейских странах у власти находятся коалиционные правительства (правительства, которые формируются из представителей разных, порой противоположных политических взглядов), и это заметно осложняет принятие жестких решений для борьбы с инфляцией и кризисом. Если не случится новых шоков, то весьма вероятно достижение инфляцией уровня 9–12%. В ближайшие один-два квартала, скорее всего, добиться снижения инфляции не удастся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что высокий уровень инфляции может привести к тому, что ЕС столкнется с падением объемов долгосрочных инвестиций.