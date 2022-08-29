Херсон, Бывш. УССР, , 15:56 — REGNUM Ввиду усилившихся обстрелов ВСУ жилых кварталов городов Херсонской области всех детей из региона нужно эвакуировать в другие области юга России, написал 29 августа в своем телеграм-канале политконсультант Игорь Димитриев.

Прописи школьника

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

Он рассказал, что дети, накануне в отличном настроении вернувшиеся из поездки в Домбай, сейчас вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах.

«По-хорошему, всех детей оттуда нужно эвакуировать. По желанию родителей, конечно. Детские базы отдыха на юге переоборудовать под школы и [начать процесс обучения]. Камеры поставить, чтоб родители могли видеть своих. И не надо будет изображать 1 сентября в Херсоне», — предложил Димитриев.

Россия действительно может и должна обеспечить этим детям возможность спокойно учиться, но в настоящее время — не в их родном регионе, добавил эксперт.