Москва, 29 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. До конца 2022 года биткоин, скорее всего, вернётся к значениям 80% от максимального уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

(сс) Andre Francois Биткоин

«Стоимость биткоина сейчас во многом определяется ценой на энергоресурсы. Для спекулятивных сделок покупать фьючерсы на нефть и газ выгоднее, чем электронную валюту. Кроме того, падение реальных доходов населения снижает объём инвестиций в криптовалюты, — сказал он. — До конца года биткоин, скорее всего, вернётся к значениям 80% от максимального уровня».

По его словам, период 2021–2022 годов показал, что криптовалюты очень уязвимы в условиях экономической и политической неопределённости, поскольку их хождение предполагало единое экономическое пространство и плавное развитие денежно-кредитной политики основных стран.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 22–26 августа котировки биткоина понизились до 19,50 тысячи долларов.