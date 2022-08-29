Москва, , 15:53 — REGNUM По итогам 2022 года мировые цены на кофе, от которых во многом зависит розничная цена на кофе в России, могут продолжить расти в пределах 10-20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Кофе. Чашка Couleur

«Сдерживающим фактором для этого тренда является укрепляющийся доллар США, — сказал Дорофеев. — В настоящее время ФРС США активно повышает процентную ставку и ускоряется в сокращении баланса, поэтому цены на все сырье, в том числе и кофе, будут под давлением. Для российской розницы на вторую половину года должен сработать отложенный фактор укрепления курса рубля, и по-хорошему розничная цена должна начать корректироваться. По крайней мере, рост розничных цен на кофе должен существенно замедлиться».

В конце 2022 — начале 2023 года, по словам Дорофеева, ожидается начало коррекции на мировых рынках сырья, в том числе и на рынке кофе.

«Цена на кофе для российского потребителя будет в том числе зависеть и от курса рубля, который, по нашим оценкам, откатит к уровням 70-75 рублей за доллар США на горизонте полугода. В совокупности эти тенденции приведут к тому, что розничные цены на кофе в России будут расти не быстрее уровня инфляции до середины 2023 года», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, что за два года цена кофе в долларах на бирже выросла примерно на 115%.

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