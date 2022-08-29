Ереван, 29 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудничество Армении и России показало, что упрочнение отношений между государствами отвечает интересам обеих сторон. Об этом говорится в обнародованном 29 августа МИД Армении заявлении по случаю годовщины дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ.

Alexanyan Флаги Армении и России

«Подтверждаем нашу неизменную нацеленность на продолжение тесного доверительного диалога по всем направлениям и максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией», — говорится в заявлении.

Армянские дипломаты выразили особую благодарность за действия российский миротворцев в Нагорном Карабахе. Отмечается, что в обеих республиках высокого ценят действия Москвы по стабилизации ситуации в Закавказье.

«Мы искренне дорожим дружбой с братской Россией и настроены на дальнейшее укрепление армяно-российского союзничества ради процветания наших стран и народов», — отметили в МИД Армении.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи Армении с Россией был подписан в 1997 году. Сегодня, 29 августа, МИД РФ также отметили, что укрепление отношений между двумя странами в интересах обоих сторон.