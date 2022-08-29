Москва, , 15:52 — REGNUM Цена кофе в долларах на бирже за два года выросла примерно на 115%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, комментируя прогнозы о росте цен на кофе из-за ситуации в Бразилии.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цены на кофе в России зависят от динамики мировых цен на кофе, которые определяются на бирже, и от валютного курса рубля. Поскольку кофе является импортируемым товаром, у правительства не так много инструментов по регулированию его розничной цены по сравнению с производимыми внутри России продуктами питания или, например, бензином, — сказал Дорофеев. — Рынок кофе является цикличным с длиной долгосрочного цикла в 5-7 лет. За этот период цены либо устойчиво растут, либо снижаются с небольшими откатами. В настоящее время рынок кофе находится в растущем сырьевом цикле, и его биржевая цена по историческим меркам уже достаточно высока. К росту или снижению цен на рынке приводят сезонные факторы, факторы хорошей или плохой урожайности. Они могут приводить к дефициту или переизбытку этого товара и росту биржевых цен на кофе соответственно».

По его словам, именно так происходит в настоящее время: в Бразилии, являющейся основным поставщиком кофе на мировом рынке, наблюдается период неурожаев, который может привести к продолжению роста цен на кофе еще на 20-30% от текущих уровней до конца 2022 года.

«Еще одним важным фактором является фактор финансиализации мировой экономики и ценность мировых денег, роль которых в настоящее время выполняет доллар США, — сказал Дорофеев. — Из-за высокой инфляции, связанной с переизбытком ликвидности в мировой финансовой системе, перебоями в поставках, ковидными ограничениями, геополитическими факторами цены почти на всех сырьевых рынках существенно выросли после 2020 г. Проще говоря, регуляторы напечатали много денег, эти деньги поступили в мировую финансовую систему, и цены на все классы активов существенно выросли. Рынок кофе в этом смысле не является исключением».

Кроме того, из-за удорожания логистики и стоимости упаковки кофе себестоимость этого товара для розницы также выросла.

«В общей сложности цена на кофе в долларах США на бирже за два года выросла примерно на 115%», — подытожил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что РФ ждет плавный рост цен на кофе.

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