Москва, 29 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Несмотря на успокоительные слова Борреля и позицию ряда крупных стран ЕС, ограничения на выдачу виз российским гражданам, скорее всего, всё-таки будут введены, хотя бы частичные, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Шенгенская виза

«Судя по тому, что идею проталкивают страны, в которых доходы от российского туризма составляют значимую часть экономики — республики Прибалтики, Чехия, — это свидетельствует о том, что тут просматривается воля Вашингтона, а не собственные интересы Европы.

Кроме того, сам по себе провал такого проекта стал бы политическим поражением для ЕС в его санкционной войне. Поэтому хоть и в ограниченной форме, но идея будет поддержана.

Наш МИД уже довольно жестко высказался о подобной перспективе. Но, полагаю, в данном случае России не стоит отвечать симметрично.

Во-первых, иностранные туристы — это источник дохода. Да, сейчас, в свете ограничения поездок россиян за границу, российские курорты не испытывают дефицита клиентов. Но надо понимать, что европейцы в большей степени едут в Россию не на массовые курорты морского побережья, а в исторические центры, а также в Сибирь и на Дальний Восток.

Этим регионам не помешает приток платежеспособных туристов. Кроме того, с учетом того, какие расходы на коммунальные услуги предстоят европейцам в ближайшую зиму, для них тур в Россию может быть реальной возможностью сэкономить, проведя зиму в обогреваемом помещении по приемлемой цене.

Во-вторых, страны Запада не просто так закрываются от россиян. Вид богатых и щедрых российских туристов и прежде не повышал жителям европейской периферии самооценки, а в свете ухудшения ситуации у них в странах вид довольных русских окажет на них и вовсе деморализующее влияние.

Особенно когда в личных разговорах русские расскажут, что европейские санкции на них оказали не настолько разрушительное воздействие, как предполагали европейские политики.

Поэтому возможность для европейцев приезжать в Россию и видеть, как обстоят тут дела, — это куда более эффективная пропаганда, чем все телеканалы и интернет-ресурсы вместе взятые», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Чехии вряд ли договорятся о полном запрете выдачи въездных виз гражданам России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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