Энергодар, Украина, 29 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. ВСУ продолжают бить по Энергодару. 29 августа киевские боевики нанесли по городу новый удар. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

Федя Кузнецов Энергодар

По его словам, из-за удара по дачному сектору Энергодара загорелась трава, очаги возгорания локализованы.

«Буквально два часа назад на данный момент опять по городу был нанесён удар по дачному сектору, по береговой линии, у нас начался пожар, возгорание травы», — уточнил он.

По словам Волги, МЧС уже локализовало очаги и тушит пожар.

«Все службы приведены в боевую готовность», — указал глава ВГА Энергодара.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, 28 августа ВСУ отправили к территории Запорожской АЭС ударный беспилотник. Его удалось сбить на подлёте к специальному корпусу №1, в котором хранится ядерное топливо производства США и твёрдые радиоактивные отходы. Дрон упал на крышу корпуса, серьёзных разрушений и пострадавших нет.

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Киевские боевики также продолжают наносить удары по Энергодару. За сутки 28 августа по жилым кварталам города ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Есть раненые среди мирных жителей. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.

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