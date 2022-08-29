Джакарта, , 15:50 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Ментаваи объявило, что более 2300 жителей Индонезии были вынуждены покинуть свои дома в результате землетрясения магнитудой 6,4, сообщает Detik.

Землетрясение Smchealth.org

Число зарегистрированных беженцев продолжает расти.

«В общей сложности эвакуировали 2326 человек (1188 женщин и 1138 мужчин)», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями Ментаваи.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 потрясло острова Ментаваи в Индонезии.

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