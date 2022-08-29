Красноярск, 29 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Морские порты Арктического бассейна показали самые высокие темпы роста грузооборота в России. Показатель вырос на 3,3 процента. Объём поставок достиг 56,5 млн тонн. Об этом сообщает информационное-агентство Таймырский телеграф.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

Объём поставок наливных грузов вырос на 6,4 процента и составил 40,9 млн тонн, в то время как объём перевалки сухих грузов упал на 4,1 процента и составил 15,6 млн тонн.

Грузооборот в порту Мурманска остался на уровне предыдущего месяца — 32,4 млн тонн. Порт Сабетта (Ямало-Ненецкий АО) увеличил показатель на 3,2 процента — до 16,8 млн тонн. Морской порт Варандей (Ненецкий АО) является лидером по темпам роста, где грузооборот вырос на 28,2 процента и составил 3,4 млн тонн грузов.

Падение уровня грузооборота в Архангельске продолжилось — 18,2 процента в этом месяце. Объём составил 1,4 млн тонн. Одни из самых высоких темпов роста демонстрируют порты Кандалакша (Мурманская область) и Дудинка (Красноярский край) — 34,6 и 16,3 процента соответственно.

«В общем же статистика говорит о замедлении темпов роста грузооборота морских портов Арктики. При этом специалисты считают, что показатели не являются критическими, поскольку основной товар — нефть — обеспечивает загрузку арктических портов и стабильно держится на уровне», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект закона о северном завозе. В документе закладываются правовые и организационные основы для доставки важных грузов в районы Крайнего Севера в ограниченные сроки.

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