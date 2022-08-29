Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чебоксарах прокуратура подключилась к проверке видеозаписи, на которой запечатлена массовая драка в микрорайоне Альгешево. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Предметом разбирательств стало видео, размещённое в социальных сетях. На нём запечатлены 20 — 30 мужчин, которые, по неофициальным данным, избили четверых парней, якобы «пинали и прыгали на них», а после приезда полиции разбежались врассыпную.

По данному факту прокуратура Калининского района Чебоксар совместно с полицией организовала проверку. В надзорном ведомстве отмечают, что массовая потасовка произошла, предположительно, вечером 27 августа в микрорайоне Альгешево в Чебоксарах, при этом к правоохранителям по данному факту обращений не было.

«Будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, причины конфликта (если он имел место быть), а также лица, принимавшие в нём участие», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В настоящее время правоохранители организуют «контрольные опросы» возможных очевидцев произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2022 года в Канаше в Чувашии вынесен приговор шестерым зачинщикам массовой драки. Всех признали виновными, назначив реальные сроки.

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