Венгрия намерена договориться с Газпромом об увеличении поставок газа
Будапешт, 29 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен в ближайшие несколько дней подписать с Газпромом договор об увеличении ежедневных поставок газа из России с сентября. Об это Сийярто заявил на встрече с венгерскими послами в Будапеште.
По его словам, задача властей заключается в обеспечении безопасности энергоснабжения Венгрии, поэтому «нравится кому-то или нет, Будапешт должен договариваться с Россией об увеличении поставок газа».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что его страна совсем не одинока в нежелании вводить санкции против российских энергоносителей, однако другие страны Евросоюза просто боятся проводить свою политику.
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