Москва, 29 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже находится в пути на Запорожскую АЭС. Об этом сегодня, 29 августа, в Twitter-аккаунте сообщил постоянный представитель МИД России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По его словам, выезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается в ближайшие дни.

«Это долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси», — отметил Ульянов.

ИА REGNUM сообщало, миссия (МАГАТЭ) для отправки на Запорожскую АЭС планирует прибыть на место в течение недели, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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