Тирасполь, 29 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Представители Приднестровья и Молдавии провели онлайн-переговоры по условиям импорта товаров в ПМР. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба приднестровского МИД.

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По данным ведомства, Тирасполь призывает Кишинёв не блокировать ввоз в Приднестровье средств защиты растений. Они нужны для аграрной деятельности в республике.

«Было подчёркнуто, что бесперебойное снабжение упомянутыми продуктами в период посевной кампании категорически важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности», — сообщили в МИД ПМР.

Приднестровская сторона добавила, что среди требуемых препаратов нет тех, которые были бы запрещены в Молдавии.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля препятствует пропуску грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.