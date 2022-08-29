Одесса, Бывш. УССР, , 15:34 — REGNUM Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил за проведение переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

Мэр Одессы Геннадий Труханов Omr.gov.ua

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей», — сказал он.

Труханов добавил, что хотел бы, чтобы [б. УССР] вернулась к границам 1991 года, однако считает, что «это нужно делать шаг за шагом».

По его словам, Киеву необходимо искать компромиссы и «избегать логики стенка на стенку».

Также он подверг критике Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил большую автономию регионам и муниципалитетам.