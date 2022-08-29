Кишинёв, , 15:29 — REGNUM Жителям Молдавии нужно объединяться и не бояться выходить на акции протеста, чтобы «скинуть» действующую власть в стране. Об этом заявил 29 августа экс-президент Игорь Додон, выступив перед сторонниками, собравшимися у здания Кишиневской апелляционной палаты.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я убеждён, что если не сегодня, то уже скоро я смогу посетить каждый город, каждое село, каждый район и продолжить борьбу против этого политического режима. Когда мы объединимся, то сможем скинуть эту власть», — сказал Додон.

Он назвал действующее правительство «худшим» за всё время независимости Молдавии. В случае его смены, как заявляет экс-президент, жизнь в стране начнёт улучшаться.

Стоит отметить, что ранее Додон призывал все оппозиционные силы объединиться для свержения власти. Он заявил, что для страны будет лучше, какая бы сила не пришла к власти на смену правящей партии «Действие и солидарность».

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