Москва, , 15:29 — REGNUM Россия оказалась устойчивой перед санкциями Запада. Очевидно, это тот самый случай, когда наши западные партнёры вынуждены озвучить неприятную им объективную реальность, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день ни о каком коллапсе российской экономики говорить не приходится. Более того, степень снижения основных экономических показателей оказалась существенно менее драматичной, чем предсказывали даже отечественные аналитики в начале весны.

В частности, на сегодняшний день оценка снижения уровня промышленного производства в России колеблется в интервале от 2,8 до 3,5% в то время, как в марте она была в районе 8,5-10%.

Эксперты CNN отмечают в числе основных причин, позволивших России выстоять под санкционным прессингом, действия Правительства по локализации производств и созданию альтернативы платёжным системам Запада.

В целом, с такой оценкой можно согласиться, отдельно оговорив, что данные действия стали отнюдь не спонтанной реакцией на «санкции из Ада», запущенные по инициативе Вашингтона. Здесь видно логичное продолжение того трека мобилизации и суверенизации национальной экономики, который реализуется уже на протяжении последних восьми лет.

При этом наиболее результативным следует признать период работы правительства РФ под председательством Михаила Мишустина . Именно в эти годы подготовлены и запущены стратегические программы направленные, в первую очередь, на обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, повышение глубины переработки ресурсов на территории России, устранение отставания нашей страны в части критических технологий в машиностроении, радиоэлектронике, фарминдустрии.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и благоприятную конъюнктуру на рынке энергоносителей, которую американские эксперты также относят к числу факторов, позволивших России избежать худших сценариев противодействия санкционному давлению.

Однако сами по себе высокие цены на углеводороды не гарантируют экономический прогресс. Грамотное распределение доходов нефтегазовой отрасли становится ключевой задачей сегодняшнего дня для отечественной экономических и управленческих институтов.

И тут следует не повторять ошибок недавнего прошлого (пресловутые «бюджетные правила»), когда доходы от экспорта сырья не доходили до реального сектора экономики, а оседали во всевозможных финансовых инструментах (в том числе — иностранной валюте и зарубежных ценных бумагах, которые были арестованы из-за санкций), лишая национальную экономику столь необходимых средств для развития инфраструктуры и выполнения задач социальной повестки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия избежала экономического коллапса. Экономика страны оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидалось.

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