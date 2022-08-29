Кабул, 29 августа 2022, 15:29 — REGNUM После объявления окончательной даты вывода американских войск из Афганистана в 2021 году также был поднят вопрос управления его воздушным пространством и международным аэропортом Кабула. Сегодня, с увеличением количества полётов американских БПЛА в воздушном пространстве Афганистана, эти опасения вновь усилились. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».
Учитывая, что международный аэропорт Кабула неоднократно подвергался ракетным обстрелам за последние два года правления предыдущего режима Афганистана, существует много опасений по поводу безопасности этого и других международных аэропортов страны после ухода американцев. Но силовики предыдущего правительства обеспечивали безопасность воздушной гавани и управление воздушным пространством страны.
Наряду с этими опасениями также поднимался вопрос о передаче управления Кабульским международным аэропортом Турции, и предполагалось, что некоторое количество турецких военнослужащих останется в Афганистане и возьмёт на себя обеспечение безопасности аэропорта афганской столицы.
Официальные лица США и НАТО согласились с этим планом, но против него выступили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сухейль Шахин, представитель политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, заявил тогда, что все иностранные силы, в том числе и турецкие, должны быть выведены из Афганистана, и подчеркнул, что присутствие иностранных сил в Афганистане под любым наименованием неприемлемо.
Переговоры об обеспечении безопасности кабульского аэропорта продолжались, но прежде чем удалось подписать соглашение, афганское правительство пало, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну. Войдя в Кабул, радикалы взяли под свой контроль международный аэропорт Кабула, и там были размещены их боевики.
После захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создания временного правительства Турция снова объявила, что в сотрудничестве с Катаром и при наличии соглашения с боевиками готова взять на себя управление международным аэропортом Кабула.
После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан, Катар сотрудничал с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по техническим аспектам функционирования кабульского аэропорта и возобновления его деятельности.
Всего в Афганистане 24 аэропорта, их которых аэропорты Кабула, Мазари-Шарифа на севере, Кандагара на юге, Герата на северо-западе и Хоста на востоке страны являются международными, и рейсы за рубеж осуществляются только из этих пяти аэропортов.
Подписание соглашения с ОАЭ
В то время как Турция и Катар вели переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о совместном управлении аэропортами и воздушным пространством Афганистана, 24 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали соглашение с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
По соглашению, подписанному радикалами и ОАЭ, компания GK Company of the United Arab Emirates берёт на себя управление международными аэропортами Кабула, Кандагара, Герата и Мазари-Шарифа.
Соглашение было подписано Хамидуллой Ахундзада, министром транспорта и авиации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Раззаком Асламом, генеральным директором GK Company в присутствии муллы Абдул Гани Барадара, заместителя премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам.
На церемонии подписания мулла Барадар сказал, что теперь международные авиакомпании могут без опасений возобновить полёты в Афганистан.
Детали соглашения пока не обнародованы, и неясно, каким образом были распределены обязанности между эмиратской компанией и министерством транспорта и авиации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако представитель министерства транспорта и авиации заявил, что целью соглашения является стандартизация предоставления авиауслуг и воздушной системы Афганистана в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Афганистан является членом ИКАО и обязан совершенствовать авиационную систему страны и осуществлять авиаперевозки в соответствии с правилами и стандартами этой организации.
Афганистан принял «Закон о гражданской авиации» в 2013 году, а в 2015 году управление гражданской авиации было создано в качестве независимого агентства. Но после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, это ведомство снова было объединено с министерством транспорта.
После подписания соглашения с ОАЭ, хотя полёты из Афганистана и вернулись в нормальное русло, и ряд международных авиакомпаний возобновил рейсы в Афганистан, всё ещё остаются вопросы безопасности воздушного пространства и на этот счёт есть серьёзные опасения.
Полеты американских беспилотников
С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане поступило много сообщений о полётах беспилотников в разных частях страны, но после убийства в Кабуле Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате удара американского дрона, этому вопросу было уделено всеобщее внимание.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили полёт американских беспилотников как «нарушение воздушного пространства», «нарушение международных принципов» и «нарушение соглашения в Дохе».
На большой встрече в Кандагаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, не называя какой-либо конкретной страны, что любое соседнее государство, которое позволило американским БПЛА воспользоваться своим воздушным пространством, также причастно к этому «преступлению», и предупредили, что «содействие врагам Афганистана» будет иметь «серьёзные последствия».
Однако мулла Мухаммад Якуб Муджахид, министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции 28 августа: «По нашей информации, американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана из Пакистана, и мы требуем, чтобы Исламабад не позволял этого впредь».
Но, прежде чем поступили сообщения о полётах американских беспилотников в воздушном пространстве Афганистана, Пакистан осуществил воздушную атаку на цели в провинциях Кунар и Хост на востоке Афганистана, что вызвало серьёзную напряжённость в отношениях между двумя странами.
15 апреля этого года Пакистан подверг бомбардировке цели в провинциях Кунар и Хост, в результате чего погибли 47 человек, в том числе 20 детей. Пакистан обосновал свои действия присутствием в этих районах повстанцев, связанных с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заявил, что они осуществляют нападения на Пакистан с территории Афганистана.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли в ярость, вызвали посла Пакистана в Кабуле и предупредили, что «продолжение этих атак будет иметь серьёзные последствия», но на практике не предприняли никаких действий против Исламабада и через несколько месяцев организовали в Кабуле переговоры между пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Пакистана.
Полеты американских БПЛА в воздушном пространстве Афганистана и авиаудары Пакистана по территории Афганистана показывают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут контролировать воздушное пространство страны. С другой стороны, этот вопрос показывает, что такие страны, как Соединённые Штаты, в сговоре с Пакистаном могут проникать в воздушное пространство Афганистана, когда захотят, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут остановить или перехватить их беспилотники.