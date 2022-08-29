* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:29 — REGNUM После объявления окончательной даты вывода американских войск из Афганистана в 2021 году также был поднят вопрос управления его воздушным пространством и международным аэропортом Кабула. Сегодня, с увеличением количества полётов американских БПЛА в воздушном пространстве Афганистана, эти опасения вновь усилились. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

Учитывая, что международный аэропорт Кабула неоднократно подвергался ракетным обстрелам за последние два года правления предыдущего режима Афганистана, существует много опасений по поводу безопасности этого и других международных аэропортов страны после ухода американцев. Но силовики предыдущего правительства обеспечивали безопасность воздушной гавани и управление воздушным пространством страны.

Наряду с этими опасениями также поднимался вопрос о передаче управления Кабульским международным аэропортом Турции, и предполагалось, что некоторое количество турецких военнослужащих останется в Афганистане и возьмёт на себя обеспечение безопасности аэропорта афганской столицы.

Официальные лица США и НАТО согласились с этим планом, но против него выступили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сухейль Шахин, представитель политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, заявил тогда, что все иностранные силы, в том числе и турецкие, должны быть выведены из Афганистана, и подчеркнул, что присутствие иностранных сил в Афганистане под любым наименованием неприемлемо.

Переговоры об обеспечении безопасности кабульского аэропорта продолжались, но прежде чем удалось подписать соглашение, афганское правительство пало, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну. Войдя в Кабул, радикалы взяли под свой контроль международный аэропорт Кабула, и там были размещены их боевики.

После захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создания временного правительства Турция снова объявила, что в сотрудничестве с Катаром и при наличии соглашения с боевиками готова взять на себя управление международным аэропортом Кабула.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан, Катар сотрудничал с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по техническим аспектам функционирования кабульского аэропорта и возобновления его деятельности.

Всего в Афганистане 24 аэропорта, их которых аэропорты Кабула, Мазари-Шарифа на севере, Кандагара на юге, Герата на северо-западе и Хоста на востоке страны являются международными, и рейсы за рубеж осуществляются только из этих пяти аэропортов.

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Подписание соглашения с ОАЭ

В то время как Турция и Катар вели переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о совместном управлении аэропортами и воздушным пространством Афганистана, 24 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали соглашение с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

По соглашению, подписанному радикалами и ОАЭ, компания GK Company of the United Arab Emirates берёт на себя управление международными аэропортами Кабула, Кандагара, Герата и Мазари-Шарифа.

Соглашение было подписано Хамидуллой Ахундзада, министром транспорта и авиации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Раззаком Асламом, генеральным директором GK Company в присутствии муллы Абдул Гани Барадара, заместителя премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам.

На церемонии подписания мулла Барадар сказал, что теперь международные авиакомпании могут без опасений возобновить полёты в Афганистан.

Детали соглашения пока не обнародованы, и неясно, каким образом были распределены обязанности между эмиратской компанией и министерством транспорта и авиации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако представитель министерства транспорта и авиации заявил, что целью соглашения является стандартизация предоставления авиауслуг и воздушной системы Афганистана в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Афганистан является членом ИКАО и обязан совершенствовать авиационную систему страны и осуществлять авиаперевозки в соответствии с правилами и стандартами этой организации.

Афганистан принял «Закон о гражданской авиации» в 2013 году, а в 2015 году управление гражданской авиации было создано в качестве независимого агентства. Но после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, это ведомство снова было объединено с министерством транспорта.

После подписания соглашения с ОАЭ, хотя полёты из Афганистана и вернулись в нормальное русло, и ряд международных авиакомпаний возобновил рейсы в Афганистан, всё ещё остаются вопросы безопасности воздушного пространства и на этот счёт есть серьёзные опасения.

Беспилотник (сс) Lars_Nissen_Photoart

Полеты американских беспилотников

С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане поступило много сообщений о полётах беспилотников в разных частях страны, но после убийства в Кабуле Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате удара американского дрона, этому вопросу было уделено всеобщее внимание.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили полёт американских беспилотников как «нарушение воздушного пространства», «нарушение международных принципов» и «нарушение соглашения в Дохе».

На большой встрече в Кандагаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, не называя какой-либо конкретной страны, что любое соседнее государство, которое позволило американским БПЛА воспользоваться своим воздушным пространством, также причастно к этому «преступлению», и предупредили, что «содействие врагам Афганистана» будет иметь «серьёзные последствия».

Однако мулла Мухаммад Якуб Муджахид, министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции 28 августа: «По нашей информации, американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана из Пакистана, и мы требуем, чтобы Исламабад не позволял этого впредь».

Но, прежде чем поступили сообщения о полётах американских беспилотников в воздушном пространстве Афганистана, Пакистан осуществил воздушную атаку на цели в провинциях Кунар и Хост на востоке Афганистана, что вызвало серьёзную напряжённость в отношениях между двумя странами.

15 апреля этого года Пакистан подверг бомбардировке цели в провинциях Кунар и Хост, в результате чего погибли 47 человек, в том числе 20 детей. Пакистан обосновал свои действия присутствием в этих районах повстанцев, связанных с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заявил, что они осуществляют нападения на Пакистан с территории Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли в ярость, вызвали посла Пакистана в Кабуле и предупредили, что «продолжение этих атак будет иметь серьёзные последствия», но на практике не предприняли никаких действий против Исламабада и через несколько месяцев организовали в Кабуле переговоры между пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Пакистана.

Полеты американских БПЛА в воздушном пространстве Афганистана и авиаудары Пакистана по территории Афганистана показывают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут контролировать воздушное пространство страны. С другой стороны, этот вопрос показывает, что такие страны, как Соединённые Штаты, в сговоре с Пакистаном могут проникать в воздушное пространство Афганистана, когда захотят, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут остановить или перехватить их беспилотники.