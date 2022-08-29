Барнаул, 29 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Известие о том, что российский президент Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и указ о юбилейной медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали», обрадовало руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

«Действительно важная и приятная для жителей Сибири и Дальнего Востока новость. Ещё Михаил Ломоносов сказал, что богатство России будет прирастать Сибирью, и мы видим, что классик был прав. Большая часть наших полезных ископаемых находится и добывается в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сибирь давно уже стала и житницей, и здравницей, и кузницей для всей страны. Но все это из-за сурового климата, отдалённости от центральной части страны и многих других факторов далось и даётся нашей стране и нашим людям весьма тяжело. И поэтому вполне логично и справедливо, что наш президент Владимир Путин учредил награды для тех, кто своим трудом делал и делает нашу страну богатой и процветающей.

Уверен, что и у нас в Алтайском крае есть множество людей, достойных награждения этими медалями, и я очень надеюсь, что их трудовой подвиг будет по достоинству оценен Родиной».

Как сообщало ИА REGNUM, Указ об учреждении в России новой госнаграды — медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока», российский президент Владимир Путин подписал сегодня, 29 августа.

Получить медаль смогут выдающиеся граждане за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока в таких сферах, как строительство, экономика, транспорт, сельское хозяйство, IT-технологии, образование, наука и другие.

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