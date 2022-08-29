Париж, , 15:28 — REGNUM По словам министра-делегата по туризму Франции Оливии Грегуар, летний туристический сезон был «замечательным», потому что семь из десяти французов отправились в отпуск, сообщает Le Figaro.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Этим летом «35 миллионов французов отправились в отпуск», то есть семь из десяти жителей Франции.

«Очень хорошие результаты тем более, что условия не всегда были простыми», — подчеркнула Оливия Грегуар, вспоминая жару, пожары, инфляцию и нехватку рабочей силы.

Железная дорога Франции продала 23 миллиона билетов в июле/августе, что на 10% больше, чем до пандемии. Парки отдыха, со своей стороны, продемонстрировали рост оборота на 18% в июле. Отели увеличили свой средний доход на 22,2% по сравнению с 2019 годом.

Оливия Грегуар напомнила, что туризм представляет собой «локомотив экономики», «более 8% ВВП» и «два миллиона рабочих мест».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет о срыве декларации по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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