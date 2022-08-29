Новая Каховка, Украина, 29 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Одна из ракет системы залпового огня HIMARS, выпущенных киевскими силовиками, упала в городе Новая Каховка Херсонской области и не разорвалась. Об этом сообщил 29 августа глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Defense. gov HIMARS

По его словам, снаряд HIMARS упал прямо во двор на улице Букина. Его деактивировали и вывезли военные сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска обстреливают Новую Каховку с 28 августа. Работает система ПВО, попадания зафиксированы в центре города и в районе Каховской ГЭС. Объявлена эвакуация с рабочих мест.

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