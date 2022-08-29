Ульяновск, 29 августа 2022, 15:27 — REGNUM России в нынешних условиях следует искать другие варианты экономического союза, а не делать ставку на Всемирную торговую организацию (ВТО), которая означает «гибель нашей промышленности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), представляющий Ульяновскую область.
Отвечая на вопрос о ВТО, парламентарий отметил, что пока федеральное правительство, несмотря на призывы партии, не хочет выходить из данной организации.
По его словам, ВТО на сегодня — это «гибель нашей промышленности и постепенная деградация».
Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин заявил, что при введении санкций Запад не брал в «расчёт даже очевидные и понятные последствия», подчеркнув, что «просто выброшены на помойку» принципы ВТО
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Как сообщало ИА REGNUM , ранее экономист Галина Бунич объяснила, почему может быть неизбежен закат ВТО, а экономист Александр Пахомов отмечал, что ВТО испытывает трудности из-за разных подходов участников к развитию международной торговли и её регулированию.
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