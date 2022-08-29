Елец, Липецкая область, , 15:27 — REGNUM В Ельце следователи в ходе доследственной проверки устанавливают обстоятельства гибели 13-летней школьницы на заброшенной стройке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По данным следствия, вечером 27 августа во время прогулки по крыше недостроенного здания 13-летняя девочка на глазах подруги оступилась и упала с высоты 12 метров. При падении она получила не совместимые с жизнью травмы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также собственника недостроя, который был обязан пресечь доступ посторонних на объект, представляющий потенциальную угрозу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.