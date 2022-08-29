Мужская сборная Пензенской области по регби выиграла Спартакиаду
Пенза, 29 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Первым победителем Всероссийской Спартакиады среди сильнейших спортсменов по регби-7 стала команда Пензенской области. Об этом 29 августа сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.
Соревнования проходили в Москве 27−28 августа. В финале играли команды Пензенской области и Красноярского края. Пензенская сборная по итогу встречи выиграла со счетом 17:12.
Всего в турнире принимали участие команды 16 регионов страны.
Глава Пензенской области Олег Мельниченко поздравил земляков с победой и пожелал дальнейших достижений на спортивном поприще.
Как передавало ИА REGNUM, Министерство спорта РФ планирует сделать Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов традиционным соревнованием.
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