Уфа, 29 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров вручил госнаграды военнослужащим-добровольцам из Башкирии, которые выполняли задачи спецоперации. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В этом зале — настоящие мужчины, воины, защитники нашего Отечества. Героические участники специальной военной операции и родственники наших павших братьев. Хочу искренне выразить всем глубокое уважение. Хочу поклониться вам и тем, кого нет с нами. Мы всегда будем помнить о погибших, заботиться об их семьях», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Отмечается, что память павших воинов почтили минутой молчания.

Хабиров вручил госнаграды России военнослужащим Башкирии.

«Низкий поклон родителям за воспитание таких прекрасных сыновей, родным и близким за поддержку и понимание. Сегодняшние награды — это благодарность народов России и Донбасса за вашу службу, верность присяге и отвагу. Спасибо вам за наше мирное небо! Спасибо вам за то, что живы и вернулись домой!», — заявил глава региона.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что Хабиров поручил правительству Башкирии привлекать бывших военнослужащих к работе в органах власти, ведомствах и организациях региона. Он также поручил муниципалитетам оказать необходимую поддержку семьям воинов, дети которых с 1 сентября должны пойти в школы.