Москва, , 15:17 — REGNUM Производитель компьютерной техники из Швейцарии компания Logitech объявила об уходе из России.

Уход в «тень» Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее, — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы компании Бена Старки. — Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России».

Он добавил, что Logitech надеется вернуться на российский рынок, если для этого будут подходящие условия.