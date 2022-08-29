Барнаул, 29 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Потребление рыбы по советскому принципу поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил

cattalin Рыба

«Безусловно я поддерживаю идею о возврате к потреблению рыбы «по советскому типу» — если, конечно же, речь идёт о возможности населения постоянно и независимо от региона проживания приобретать свежую и недорогую отечественную рыбу с разнообразным её ассортиментом.

Другое дело, если все это будет организовано как в эпоху позднего СССР с его тотальным дефицитом, когда в магазинах большинства населённых пунктов страны лежал только минтай (в лучшем случае ещё и хек) и пара видов рыбных консервов — такую модель «советского потребления» я сам помню и категорически неприемлю. В этом деле важны не словесные интервенции, а конкретная господдержка — восстановление рыболовецкого флота, прозрачная и честная модель распределения морских биоресурсов между участниками рынка и т.п.- здесь ещё у государства работы непочатый край».

Напомним, ранее о том, что для модернизации российской рыбной отрасли потребуется комплексная госпрограмма по советскому типу, РБК рассказала гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова.

По её словам, необходимо перейти к формату, принятому в СССР, где существовала цепочка «от рыбалки до полки». Также государство проводило пропаганду полезности употребления рыбы — устанавливало «рыбные дни».