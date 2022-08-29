Кострома, 29 августа 2022, 15:34 — REGNUM При раскопках на улице 1 Мая в Костроме обнаружили остаток деревянной мостовой, относящийся к XVIII веку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника отдела сохранения объектов культурного наследия Инспекции по охране ОКН Григорий Четверухин.
Исследованием находки по заказу частной компании занимаются археологи Костромского государственного университета. На историческом месте планируют провести земляные работы. Раскопки перед этим — обязательный пункт.
Участок деревянной мостовой находится рядом с валунным фундаментом давно утраченной Успенской церкви. Здесь же археологи обнаружили многочисленные захоронения. Отмечается, что число детских могил превышает количество взрослых захоронений в два раза.
Интересно, что рядом с мостовой специалисты раскопали писало — заострённую деревянную палочку для письма на бересте. Археологи надеются, что в скором времени смогут найти здесь первую в Костроме берестяную грамоту. Раскопки продлятся до лета 2023 года.