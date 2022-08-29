Кострома, 29 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. При раскопках на улице 1 Мая в Костроме обнаружили остаток деревянной мостовой, относящийся к XVIII веку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника отдела сохранения объектов культурного наследия Инспекции по охране ОКН Григорий Четверухин.

Инспекция по охране ОКН Костромской области Остатки деревянной мостовой в Костроме

Исследованием находки по заказу частной компании занимаются археологи Костромского государственного университета. На историческом месте планируют провести земляные работы. Раскопки перед этим — обязательный пункт.

«Это большая редкость. Обычно в Костроме находят булыжные мостовые, но это 19 век и начало 20. Мостовая хорошо сохранилась, потому что этот участок земли близок к Волге, а органические материалы, в том числе дерево хорошо чувствуют себя в воде. Мостовая многовековая, содержит несколько пластов. Раньше когда дерево приходило в негодность поверх него просто укладывали новое. Сейчас археологи дошли до уровня 18 века, и это не предел. Работа по более древним слоям, возраста которых мы пока не знаем, будет продолжена», — пояснил Григорий Четверухин.

Участок деревянной мостовой находится рядом с валунным фундаментом давно утраченной Успенской церкви. Здесь же археологи обнаружили многочисленные захоронения. Отмечается, что число детских могил превышает количество взрослых захоронений в два раза.

Интересно, что рядом с мостовой специалисты раскопали писало — заострённую деревянную палочку для письма на бересте. Археологи надеются, что в скором времени смогут найти здесь первую в Костроме берестяную грамоту. Раскопки продлятся до лета 2023 года.