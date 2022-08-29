Сургут, Югра, 29 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили 29 августа РИА Новости в экстренных службах.

Mil.ru Вертолёт Ми-8

«В Сургутском районе выполнил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек», — сообщил собеседник агентства.

Информация о пострадавших и принадлежности воздушного судна уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае разбился вертолёт Ми-8.

Читайте также: На территории Ставропольского края разбился вертолёт Ми-8