Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку под Сургутом
Сургут, Югра, 29 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили 29 августа РИА Новости в экстренных службах.
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Вертолёт Ми-8
«В Сургутском районе выполнил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек», — сообщил собеседник агентства.
Информация о пострадавших и принадлежности воздушного судна уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае разбился вертолёт Ми-8.
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