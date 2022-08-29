Москва, , 15:14 — REGNUM Из-за сильной жары и работы кондиционеров в Великобритании с начала лета потребление энергии возросло настолько, что даже с увеличением собственной генерации на энергии на газе все равно энергии критически не хватало, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Великобритания tpsdave

«Именно поэтому, чтобы избежать веерных отключений, Лондон сильно переплатил в июле за импорт электроэнергии из Бельгии заплатив почти $12 тыс. за МВт-ч.

С 1 октября власти Великобритании объявили, что будет повышение тарифов на электроэнергию сразу на 80%, но уже сейчас, ещё до повышения цен треть жителей Великобритании испытывают сложности с оплатой счетов на электроэнергию.

Ведь цены на электроэнергию в прошлом году в Великобритании итак подскочили в 10 раз. Чтобы сдержать ситуацию правительство заключило контракты с операторами некоторых угольных электростанций и закрытие некоторых шахт решили отложить (был план оставшиеся 14 угольных электростанций закрыть к 2025 году).

Интересно, что импортируемый хоть и в небольших объемах от общей доли в структуре энергетики Великобритании (1,6% электроэнергии в Великобритании в 2020 году, по сравнению с 30% в 2014 году) поставляется в этой доле на 45% из России.

Планы открыть ещё несколько АЭС пока закончились долгими обсуждениями и до дела так и не дошло.

Немало Лондон импортировал электроэнергию из Норвегии. Но из-за жары и пересыхания рек выработка и экспорт электроэнергии с гидроэлектростанций резко снизилась и практически нет возможности экспортировать.

Франция тоже стала показывать, что «своя рубашка ближе к телу». Великобритания обычно импортирует электроэнергию с АЭС и ТЭС Франции. Но сейчас во Франции ссылаясь на текущие форвардные цены дают понять, что Франции зимой самой «потребуется вся энергия, которую она может получить».

Экологи Великобритании отмечают, что ветряные, солнечные, биотопливные и гидроэлектростанции вместе выработали в 2019 году больше электроэнергии, чем электростанции, работающие на угле, нефти и газе.

В стране имеется крупнейший в мире морской ветропарк, и несколько сотен мегаватт будут дополнительно получены с помощью новых наземных ветряных и солнечных электростанций, строительство которых уже идет. Открываются новые биоэлектростанции на базе заводов по переработке биомассы.

Похоже, что в Великобритании ищут модель баланса использования возможных вариантов и из них приемлемых в организации новой энергосистемы страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, перспектива отключения электроэнергии угрожает Великобритании предстоящей зимой из-за дефицита газа в стране.

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