Ярославль, , 16:32 — REGNUM В Ярославле закончился ремонт подъездов к школам и детским садам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отремонтированная дорога в Ярославле Мэрия Ярославля

Работы проходили по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Было отремонтировано шесть улиц, ведущих к социальным учреждениям.

«Полностью завершены работы по ремонту улиц Лизы Чайкиной и Старой Костромской, где расположены детские садики. Также обновили улицу 1905 год, где кроме детского сада №55 расположен Ярославский колледж управления и профессиональных технологий», — сообщили в мэрии.

Отремонтированы были улицы Урочская, Лесная и Слепнёва, которые ведут к общеобразовательной школе №50 им. В. Харитонова, средней школе №32, школе-интернату №6, университетскому колледжу ЯрГУ им. П. Г. Демидова и средней школе №18.

При этом по ряду объектов до сих пор не был заключён контракт. Так, например, региональный штаб ОНФ сообщал о том, что «отрезок улицы Курчатова напротив школы № 12 в Ярославле напоминает полигон для экстремального вождения». При этом общественники уточнили, что заменить покрытие до 1 сентября не успеют: заключать контракт планируют в конце августа.

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