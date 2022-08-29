Херсон, Бывш. УССР, , 15:13 — REGNUM Сообщения о «прорыве ВСУ» на херсонском направлении не соответствуют действительности, сообщил 29 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На Ингульце идут постоянные бои еще с июня. Но никуда никто ничего не прорывал, кроме языков пропагандистов ВСУ. Противник имеет плацдарм, пытается оказывать давление, но безрезультатно», — отметил военкор.

«Они пытались двинуть на юг в районе населенного пункта Потемкино. Но их группировку превентивно успокоили в районе Нововоронцовки. Прилетело, покосило и сожгло», — добавил Котенок.

Как сообщалось ранее, по данным военных экспертов и военкоров, на херсонском направлении ВСУ осуществляют лишь эпизодические попытки продвинуться на юг, но ни одна из них не увенчалась успехом.