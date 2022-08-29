Прага, , 15:17 — REGNUM Государства Западных Балкан, б. УССР, Молдавия и Грузия должны в будущем войти в Евросоюз. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 29 августа, выступая с речью в Карловом университете в Праге.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

По его словам, расширение за счёт ряда стран — «в интересах Европейского союза».

«Страны Западных Балкан, [б. УССР], Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью ЕС», — подчеркнул Шольц.

Он отметил, что ЕС не хватает форума, в рамках которого европейские лидеры могли бы один-два раза в год обсуждать со странами-партнёрами центральные вопросы сотрудничества. Это вопросы безопасности, энергетики, а также борьбу с глобальным потеплением.

Как сообщало ИА REGNUM, Шольц поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового «Европейского политического сообщества» для более тесного взаимодействия с партнёрами, не входящими в ЕС.

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