Симферополь, 29 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Очередным фейком киевской пропаганды назвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов вброс о якобы начавшемся наступлении укронацистов на южном направлении. Комментарий глава региона опубликовал в телеграм-канале 29 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов, глава Крыма

«Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что сегодня формирования киевского режима «несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях».

«Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко», — написал Аксёнов.

Сообщения о якобы наступлении ВСУ по южному направлению распространил ряд западных СМИ, в частности, Reuters.