Боевики ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка
Донецк, 29 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukr
Артиллерия ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:42 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.