* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Нурджалал Джалали, заместитель министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвердил формировании в структуре органов безопасности радикалов батальона смертников, заявив, что он является гордостью движения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Выступая в программе «Подотчётность и прозрачность» в государственном медиацентре, он подчеркнул: »Батальон смертников является частью джихада и нашей гордостью».

Однако относительно количественного состава батальона заместитель министра заявил, что «количество смертников является секретом, и мы не видим необходимости её оглашать».

Ранее министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани признал, что подготовил сотни террористов-смертников, и что они готовы совершить теракты. Несколько месяцев назад на встрече в провинции Кандагар он заявил, что за последние полтора десятилетия 1500 членов «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракты смертников.

Ранее контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственное информационное агентство «Бахтар» сообщило о создании «отряда смертников» под названием «Лашкаре Мансури» в городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан.

4 июня пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде объявил, что маулави Абдул Ахад на основании приказа муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был назначен командиром батальона смертников. По его словам, этот командир был представлен личному составу отряда делегацией муллы Хайбатуллы.

Маулави Абдул Ахад, известный как «Маулави Талиб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее работал губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде и считается одним из важных командиров группировки в этой провинции.

Напомним, за последние годы в городах Афганистана произошло множество терактов смертников, которые унесли множество жизней мирного населения.