Липецк, , 15:10 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) 27 августа погибла 13-летняя школьница, упавшая с крыши заброшенного недостроенного здания. Об этом сообщил мэр города Евгений Боровских в своём телеграм-канале.

Сейчас всё заброшено Дарья Антонова © ИА REGNUM

Девочка гуляла с подругой по частной территории заброшенной стройки на улице Коммунаров. Они решили изучить крышу недостроенного здания. Одна из девочек оступилась и упала с высоты, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Необходимые меры профилактики будут предприняты сразу после завершения анализа всех обстоятельств ситуации, сообщил мэр.