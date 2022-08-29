Липецк, 29 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В городе Ельце (Липецкая область) 27 августа погибла 13-летняя школьница, упавшая с крыши заброшенного недостроенного здания. Об этом сообщил мэр города Евгений Боровских в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сейчас всё заброшено

Девочка гуляла с подругой по частной территории заброшенной стройки на улице Коммунаров. Они решили изучить крышу недостроенного здания. Одна из девочек оступилась и упала с высоты, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Необходимые меры профилактики будут предприняты сразу после завершения анализа всех обстоятельств ситуации, сообщил мэр.