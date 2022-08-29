Москва, , 15:09 — REGNUM Высокий уровень инфляции может привести к тому, что ЕС столкнется с падением объемов долгосрочных инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Инфляция в большинстве стран мира сейчас переживает пиковые значения в годовом исчислении. Но правительства разных стран реагируют на неё по-разному. Кто-то, как США, повышает ключевую ставку. Правда, на немного пунктов. Кто-то, наоборот, снижает — как в Турции. Для Европы уровень в 9% очень непривычный. Такая инфляция может резко уменьшить объёмы долгосрочных инвестиций. Поэтому европейский ЦБ так обеспокоен показателями роста цен, — сказал Ковригин. — ЕЦБ в последние годы проводил подчёркнуто мягкую денежно-кредитную политику. Видимо, пришло время это пересмотреть. Иных рыночных механизмов в распоряжении европейского регулятора нет».

Однако, как полагает экономист, ЕЦБ вряд ли пойдет на резкое повышение ключевой ставки.

«Это поможет чуть ослабить инфляционное давление — возможно до 6-7% в год», — предположил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что инфляцию в еврозоне не подавить никакими решительными мерами ЕЦБ.

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