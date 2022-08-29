Москва, 29 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Высокий уровень инфляции может привести к тому, что ЕС столкнется с падением объемов долгосрочных инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Инфляция в большинстве стран мира сейчас переживает пиковые значения в годовом исчислении. Но правительства разных стран реагируют на неё по-разному. Кто-то, как США, повышает ключевую ставку. Правда, на немного пунктов. Кто-то, наоборот, снижает — как в Турции. Для Европы уровень в 9% очень непривычный. Такая инфляция может резко уменьшить объёмы долгосрочных инвестиций. Поэтому европейский ЦБ так обеспокоен показателями роста цен, — сказал Ковригин. — ЕЦБ в последние годы проводил подчёркнуто мягкую денежно-кредитную политику. Видимо, пришло время это пересмотреть. Иных рыночных механизмов в распоряжении европейского регулятора нет».

Однако, как полагает экономист, ЕЦБ вряд ли пойдет на резкое повышение ключевой ставки.

«Это поможет чуть ослабить инфляционное давление — возможно до 6-7% в год», — предположил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что инфляцию в еврозоне не подавить никакими решительными мерами ЕЦБ.