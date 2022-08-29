Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Уровень безработицы в Санкт-Петербурге к концу 2022 года составит 2%. Об этом 29 августа заявил временно исполняющий обязанности главы городского комитета по инвестиционной политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Очередь безработных на бирже труда Андрей Репин © ИА REGNUM

По данным Зырянова, Петербург до сих пор удерживает самый низкий уровень безработицы среди регионов России, он составляет 1,4% от численности трудоспособного населения. При этом в городе сохраняются риски высвобождения работников, обусловленные приостановкой деятельности предприятий, реструктуризацией и уходом иностранных компаний с российского рынка.

«Отрицательный эффект этих процессов может сохраниться до конца второго полугодия текущего года. Поэтому мы ожидаем рост числа безработных до 65 тысяч человек, а уровень безработицы составит 2%», — сообщил Зырянов.

По данным на 24 августа, в службе занятости в статусе безработных числятся 17 183 петербуржца. При этом в городе имеется 35 346 вакансий для найма сотрудников.

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