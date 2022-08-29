Херсон, Бывш. УССР, , 15:07 — REGNUM Распространяемая Киевом информация о якобы начавшемся «наступлении» на херсонском направлении — ложь, сообщил 29 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

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«[ВСУ] готовятся к бегству. Вывезли как гражданское, так и военное командование Николаева. Документацию всю увезли ещё месяц назад», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, по мнению военных экспертов и ряда военкоров, на херсонском направлении ВСУ осуществляют лишь эпизодические попытки продвинуться на юг, но ни одна из них не увенчалась успехом.

«Видимо, им нужно хоть что-то выдавать народу», — добавил Руденко.