Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раздумывая согласился помочь Грузии в тушении лесных пожаров. Об этом 29 августа сообщил в ходе совещания премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Как только Эрдогану передали нашу просьбу о помощи, в течение часа в воздухе находились три самолета. Мы это очень ценим и не забудем», — сказал Гарибашвили.

Турция предоставила Грузии три специальных вертолёта. Их использовали при тушении лесных пожаров возле Боржоми и рядом с Тбилиси.

Стоит отметить, что пожары под Боржоми тушат с 20 августа. О том, что площадь пожара начала сокращаться, сообщили 24 августа, в день, когда к тушению присоединились турецкие вертолёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарибашвили не исключает, что причиной пожаров в Грузии могли быть диверсии